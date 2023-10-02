...

Peresmian Kereta Cepat, Presiden Jokowi dan Istri Tiba di Stasiun Halim

Heri Purnomo, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 09:40 WIB
Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Peresmian akan dilaksanakan di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10). Presiden Jokowi dan istri tiba di Stasiun Halim pukul 08.42 WIB.
 
Jokowi hadir menggunakan pakaian batik berwarna coklat. Setibanya di lokasi, Jokowi disambut oleh sejumlah menteri kabinet. Didampingi Menhub, Jokowi melihat-lihat papan informasi proyek kereta cepat.
 
Mulai dari perencanaan hingga saat ini yang akan diresmikan.
 
Reporter: Heri Purnomo
Produser: Akira Aulia W

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

