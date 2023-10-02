Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Peresmian akan dilaksanakan di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10). Presiden Jokowi dan istri tiba di Stasiun Halim pukul 08.42 WIB.

Jokowi hadir menggunakan pakaian batik berwarna coklat. Setibanya di lokasi, Jokowi disambut oleh sejumlah menteri kabinet. Didampingi Menhub, Jokowi melihat-lihat papan informasi proyek kereta cepat.

Mulai dari perencanaan hingga saat ini yang akan diresmikan.

Reporter: Heri Purnomo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

