Kawanan geng motor kembali bikin onar di jalanan Kota Medan, Senin (2/10) dini hari. Dalam rekaman video milik warga, kawanan geng motor berkonvoi melintas di jalan raya.
Mereka membawa senjata tajam sambil berteriak seolah-olah sedang mencari lawan. Video kawanan geng motor ini pun viral di media sosial dan membuat warga resah.
Warga berharap polisi segera menangkap kawanan geng motor tersebut.
Kontributor: Yudha Bahar
Produser:Akira Aulia W
(fru)
