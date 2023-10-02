Kawanan geng motor kembali bikin onar di jalanan Kota Medan, Senin (2/10) dini hari. Dalam rekaman video milik warga, kawanan geng motor berkonvoi melintas di jalan raya.

Mereka membawa senjata tajam sambil berteriak seolah-olah sedang mencari lawan. Video kawanan geng motor ini pun viral di media sosial dan membuat warga resah.

Warga berharap polisi segera menangkap kawanan geng motor tersebut.

Kontributor: Yudha Bahar

Produser:Akira Aulia W

(fru)

