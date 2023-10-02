...

Viral Video! Kawanan Geng Motor Bikin Onar Bawa Sajam di Kota Medan

Yudha Bahar, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 08:15 WIB
A A A
Kawanan geng motor kembali bikin onar di jalanan Kota Medan, Senin (2/10) dini hari. Dalam rekaman video milik warga, kawanan geng motor berkonvoi melintas di jalan raya. 
 
Mereka membawa senjata tajam sambil berteriak seolah-olah sedang mencari lawan. Video kawanan geng motor ini pun viral di media sosial dan membuat warga resah. 
 
Warga berharap polisi segera menangkap kawanan geng motor tersebut.  
 
Kontributor: Yudha Bahar 
Produser:Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

