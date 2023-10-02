Beginilah suasana saat ribuan masyarakat mengibarkan bendera merah putih raksasa. Dalam video yang diambil dari udara memperlihatkan keindahan bendera merah putih.

Diketahui, bendera merah putih yang dikibarkan warga ini memiliki panjang 1.001 meter. Gelaran pengibaran bendera merah putih digelar di Lapangan Kadu Maria, Mandalawangi. Kemeriahan ini menjadi peristiwa pertama yang tercatat di Pandeglang, Banten.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira Aulia W

