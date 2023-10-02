...

Kebakaran Hutan Gunung Lawu Meluas ke Kawasan Magetan

Asfi Manar, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 07:09 WIB
Kebakaran hutan lereng Gunung Lawu dilaporkan meluas hingga ke wilayah Magetan. Sejumlah personel disiagakan termasuk skenario penggunaan helikopter untuk pemadaman. Titik api terpantau sudah masuk di petak 74 Lawu Ds RPH Panekan, Kecamatan Magetan.
 
Selain itu, titik api juga terlihat dari permukiman warga di Desa Sukowidi dan Panekan. Kini puluhan personel gabungan yang diterjunkan ke lokasi masih berjibaku memadamkan api.
 
Kontributor: Asfi Manar 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

