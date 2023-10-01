...

Hadiri Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo Didampingi Iriana Jokowi

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 20:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi menghadiri Istana Berbatik, Minggu 1 Oktober 2023. Selain didampingi ibu negara, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin dan istri
 
Presiden dan Wapres tiba di panggung sekitar pukul 18.47 WIB, mengenakan pakaian batik berwarna coklat. Jokowi dan istri menyempatkan untuk menyalami dan menyapa tamu undangan yang hadir
 
Kehadiran Jokowi disambut tepuk tangan antusias dari tamu undangan yang hadir di halaman Istana Merdeka. Acara Istana Berbatik bertujuan untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober
 
Inti dari acara tersebut menampilkan fashion show yang melibatkan sekitar 500 peserta. Hal itu disampaikan oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo
 
Menurutnya, Istana Berbatik ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan batik di pasar internasional

