Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi menghadiri Istana Berbatik, Minggu 1 Oktober 2023. Selain didampingi ibu negara, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin dan istri

Presiden dan Wapres tiba di panggung sekitar pukul 18.47 WIB, mengenakan pakaian batik berwarna coklat. Jokowi dan istri menyempatkan untuk menyalami dan menyapa tamu undangan yang hadir

Kehadiran Jokowi disambut tepuk tangan antusias dari tamu undangan yang hadir di halaman Istana Merdeka. Acara Istana Berbatik bertujuan untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober

Inti dari acara tersebut menampilkan fashion show yang melibatkan sekitar 500 peserta. Hal itu disampaikan oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Menurutnya, Istana Berbatik ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan batik di pasar internasional

(fru)

