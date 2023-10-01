Pembuatan kain tenun gedog tradisional khas Tuban masih dilestarikan hingga kini. Proses pembuatannya harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Diperlukan waktu hingga tiga minggu untuk membuat satu lembar kain.

Hal tersebut yang menyebabkan tenun gedog bernilai jual tinggi. Harga tenun gedog dapat dibanderol hingga jutaan rupiah. Sayangnya, mayoritas anak muda sudah enggan untuk bertenun.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News