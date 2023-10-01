Seekor anak badak Sumatra telah lahir di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Anak badak Sumatra berjenis kelamin betina itu lahir dari induk bernama Ratu.

Anak badak Sumatra betina itu dilaporkan lahir pada Sabtu (30/9). Kelahiran anak badak Sumatra ini menjadi kabar gembira.

Anak badak Sumatra yang baru lahir ini merupakan anak keempat Ratu. Mereka merupakan hasil perkawinan dengan badak jantan bernama Andalas.

Kelahiran anak badak Ratu ini menambah jumlah badak yang ada di SRS TNWK. Jumlah total kini menjadi sembilan ekor badak.

Kontributor: Fery Saputra

Produser: Akira Aulia W

(fru)

