Dua pelari Indonesia Robi Syianturi dan Rikki Marthin Luther Simbolon gagal menyumbang medali di nomor 10.000 meter putra. Pada babak final di Stadion Olympic Sport Centre Hangzhou, Robi hanya menempati posisi 8 dengan catatan waktu 29:55.31. Sementara Rikki finis di urutan 9 dengan catatan waktu 30:56.66.

Namun keduanya mampu memecahkan catatan waktu terbaik masing-masing. Atlet Bahrain Yemataw Balew merebut emas di nomor ini dengan catatan waktu 28:13.62.

Produser: Andika Gesta

