Kawasan Jalan Trans Kalimantan Kebakaran, Petugas Damkar Kesulitan Memadamkan Api

Ade Sata, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 21:00 WIB
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di kawasan jalan Trans Kalimantan, Palangka Raya, Kalteng. Kebakaran yang terjadi pada Minggu (1/10) itu berlokasi tepatnya di Desa Tanjung Taruna, Jabiren, Pulang Pisau
 
Angin yang kencang serta lahan yang kering membuat api cepat menjalar dan meluas hingga ke perkampungan
 
Pemadamannya sulit dan butuh waktu hingga malam hari, karena lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Pemadaman dilakukan Tim Pengendalian Karhutla Dishut Provinsi Kalteng bersama Masyarakat Peduli Api

