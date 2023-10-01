Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di kawasan jalan Trans Kalimantan, Palangka Raya, Kalteng. Kebakaran yang terjadi pada Minggu (1/10) itu berlokasi tepatnya di Desa Tanjung Taruna, Jabiren, Pulang Pisau

Angin yang kencang serta lahan yang kering membuat api cepat menjalar dan meluas hingga ke perkampungan

Pemadamannya sulit dan butuh waktu hingga malam hari, karena lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Pemadaman dilakukan Tim Pengendalian Karhutla Dishut Provinsi Kalteng bersama Masyarakat Peduli Api

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News