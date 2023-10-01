Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di kawasan jalan Trans Kalimantan, Palangka Raya, Kalteng. Kebakaran yang terjadi pada Minggu (1/10) itu berlokasi tepatnya di Desa Tanjung Taruna, Jabiren, Pulang Pisau
Angin yang kencang serta lahan yang kering membuat api cepat menjalar dan meluas hingga ke perkampungan
Pemadamannya sulit dan butuh waktu hingga malam hari, karena lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Pemadaman dilakukan Tim Pengendalian Karhutla Dishut Provinsi Kalteng bersama Masyarakat Peduli Api
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow