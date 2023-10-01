Beginilah pemandangan ribuan pengunjuk rasa Israel dari udara. Mereka membentuk lautan bendera Israel berwarna biru dan putih.
Aksi unjuk rasa digelar di alun-alun Tel Aviv, Sabtu (30/9). Mereka menyuarakan protes untuk menentang perombakan peradilan.
Diketahui, kampanye perombakan ini telah menyebabkan krisis politik domestik terburuk di Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Produser: Akira Aulia W
(fru)
