Beginilah pemandangan ribuan pengunjuk rasa Israel dari udara. Mereka membentuk lautan bendera Israel berwarna biru dan putih.

Aksi unjuk rasa digelar di alun-alun Tel Aviv, Sabtu (30/9). Mereka menyuarakan protes untuk menentang perombakan peradilan.

Diketahui, kampanye perombakan ini telah menyebabkan krisis politik domestik terburuk di Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News