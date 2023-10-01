...

Presiden Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 10:18 WIB
Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023. Upacara digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakti, Minggu (1/10) pagi.
 
Upacara tersebut turut dihadiri Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet. Sedangkan pasukan barisan dihadiri oleh TNI tiga matra, Kepolisian dan pasukan pelajar yang terdiri dari pelajar SMA, SMP dan SD.
 
Diketahui, Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 07.54 WIB. Kedatangan Jokowi disambut salam kebangsaan dan lagu Indonesia Raya.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira Aulia W

(fru)

