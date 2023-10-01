Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023. Upacara digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakti, Minggu (1/10) pagi.

Upacara tersebut turut dihadiri Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet. Sedangkan pasukan barisan dihadiri oleh TNI tiga matra, Kepolisian dan pasukan pelajar yang terdiri dari pelajar SMA, SMP dan SD.

Diketahui, Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 07.54 WIB. Kedatangan Jokowi disambut salam kebangsaan dan lagu Indonesia Raya.

