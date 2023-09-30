Timnas basket putri Indonesia harus menelan kekalahan dari China dalam lanjutan Grup A Asian Games. Henny Sutjiono dan kolega dibantai tuan rumah dengan skor telak 52-101 di HOC Gymnasium Hangzhou.

Kimberley Pierre Louis menjadi pencetak poin tertinggi untuk Indonesia dengan 22 poin, ditambah dengan 9 rebound.

Dengan kekalahan keduanya, Timnas basket putri Indonesia terpendam di dasar klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, timnas basket putri akan menghadapi Mongolia di laga pamungkas grup A, pada Minggu (1/10).

