Highlight Asian Games 2023 : Timnas Basket Putri Indonesia Digebuk Tuan Rumah China

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 07:45 WIB
Timnas basket putri Indonesia harus menelan kekalahan dari China dalam lanjutan Grup A Asian Games. Henny Sutjiono dan kolega dibantai tuan rumah dengan skor telak 52-101 di HOC Gymnasium Hangzhou.
 
Kimberley Pierre Louis menjadi pencetak poin tertinggi untuk Indonesia dengan 22 poin, ditambah dengan 9 rebound. 
 
Dengan kekalahan keduanya, Timnas basket putri Indonesia terpendam di dasar klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, timnas basket putri akan menghadapi Mongolia di laga pamungkas grup A, pada Minggu (1/10).
 
Produser: Febry Rachadi
