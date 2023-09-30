Bendera merah putih tampak berkibar setengah tiang di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo mulai dari batas kota hingga Tugu Slamet Riyadi Gladag. Bendera setengah tiang juga terpasang di sejumlah instansi pemerintah Sabtu (30/9/2023).

Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan untuk memperingati peristiwa G30S/PK. Selain itu juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur dalam penculikan yang dilakukan oleh PKI

(fru)

