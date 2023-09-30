...

Ada Percikan Api saat Melaju di Tol JORR, Mobil Sedan Hangus Terbakar

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 08:30 WIB
Mobil sedan nopol B 1729 KOW terbakar hebat di Tol JORR, Sabtu (30/9) dini hari. Mobil terbakar di KM 26.500 arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan menjalar hingga membakar seluruh bagian mobil.
 
Awalnya mobil melaju dari arah Lebak Bulus menuju Pasar Minggu. Saat melaju ada percikan api dari bagian mesin dan terlihat oleh pengemudi. Pengemudi menghentikan mobil di bahu jalan dan mencoba memadamkan api.
 
