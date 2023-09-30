Mobil sedan nopol B 1729 KOW terbakar hebat di Tol JORR, Sabtu (30/9) dini hari. Mobil terbakar di KM 26.500 arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan menjalar hingga membakar seluruh bagian mobil.

Awalnya mobil melaju dari arah Lebak Bulus menuju Pasar Minggu. Saat melaju ada percikan api dari bagian mesin dan terlihat oleh pengemudi. Pengemudi menghentikan mobil di bahu jalan dan mencoba memadamkan api.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News