Tangis haru pecah menyambut kedatangan warga satu kampung yang pulang umrah. Kepulangan puluhan warga itu membuat keluarga terharu, Kamis (28/9).

Tercatat, 56 warga Desa Genukwatu, Ngoro, Jombang, Jatim berangkat umrah. Diketahui warga kampung menabung lima tahun untuk pergi umrah.

Dari 200 warga yang menabung, baru 56 yang melunasi biaya perjalanan. Sisanya melanjutkan menabung, dan akan berangkat saat biaya cukup.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: B.Lilia Nova

(sfn)

