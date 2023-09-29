Sebuah pagelaran busana bertajuk Sejauh Mata Memandang, digelar di Main Atrium, Senayan City, Jakarta, Jumat malam, (29/9/2023).

Sederet peragawati dari kalangan selebritis ikut hadir dan memesona dalam balutan kain tenun. Seperti aksi Ariel Tatum, Putri Marino, Titi Rajo, Asmara Abigail, Shenina Cinnamon, hingga Kelly Tandiono mewarnai aksi pagelaran busana karya Chitra Subijakto.

(mhd)

