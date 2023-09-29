Grammy Awards kembali mengumumkan sejumlah artis yang akan tampil di konser GRAMMYs Global Spin. Acara virtual ini dibuat untuk mempromosikan musik secara global.

Salah satu penampil adalah penyanyi asal Indonesia yaitu Agnez Mo. Agnez membawakan lagu Get Loose single kolaborasinya dengan penyanyi asal Amerika Ciara seperti dilansir dari web Grammy.com

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

