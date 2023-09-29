...

Penyelidikan Tewasnya Anak Pamen di Lanud Halim Perdanakusuma, CCTV Krusial Ternyata Rusak

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 22:50 WIB
CCTV krusial di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, rusak. Padahal, posisi CCTV itu langsung mengarah ke TKP tewasnya anak perwira TNI berinisial CHR. Sebelumnya, petugas telah mengamankan 18 CCTV di sekitar lokasi. Namun hanya 4 CCTV yang merekam detik-detik perjalanan korban menuju TKP.
 
Di salah satu rekaman CCTV terlihat korban menaiki sepeda sambil menggendong ransel ke TKP. Hal itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata pada Kamis (29/9). Hingga kini, polisi belum bisa memastikan apa yang menyebabkan korban tewas dalam peristiwa itu.
 
Leonardus mengatakan pihaknya juga belum menerima hasil autopsi jenazah dari RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi memeriksa 10 orang saksi, termasuk orang tua korban.

