Kebakaran terjadi di Wihara Cetia Dama Manggala, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (29/9/2023) malam. Banyaknya kepulan asap tebal di lantai 2 wihara membuat petugas sudin gulkarmat Jakarta Utara kesulitan.

Kobaran api membakar sejumlah barang elektronik dan alat pendukung ibadah yang berada di lantai 2 dan membuat kepulan asap semakin pekat. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengatakan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

