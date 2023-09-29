...

Wihara Cetia Dama Manggala di Jakarta UTara Terbakar

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 22:31 WIB
Kebakaran terjadi di Wihara Cetia Dama Manggala, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (29/9/2023) malam. Banyaknya kepulan asap tebal di lantai 2 wihara membuat petugas sudin gulkarmat Jakarta Utara kesulitan. 
 
Kobaran api membakar sejumlah barang elektronik dan alat pendukung ibadah yang berada di lantai 2 dan membuat kepulan asap semakin pekat. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengatakan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Berita Terkait

