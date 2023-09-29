Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDI-Perjuangan (PDIP). Jokowi dan Maruf Amin memasuki hall di Arena Jakarta International Expo (JIExpo Kemayoran)

Mereka masuk bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Bacapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo. Kedatangan mereka langsung disambut tepuk tangan oleh para kader dan tamu undangan yang telah hadir

Keempatnya langsung mengisi kursi paling depan pada acara tersebut. Di dalam hall, Megawati duduk di tengah-tengah, antara Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Sementara, posisi duduk Ganjar Pranowo berada di sebelah Presiden Jokowi

Dalam Rakernas ke-IV PDIP itu, hadir juga para Ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo. Mereka di antaranya ialah Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang

Sebagai informasi, Rakernas IV PDI Perjuangan dibuka pada Jumat (28/9) dan ditutup pada Minggu (1/10) mendatang. Rakernas pada kali ini mengangkat tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News