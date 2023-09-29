Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Cilacap membersihkan Pantai Teluk Penyu (28/9/2023). Mereka memungut sampah plastik hingga radius dua kilometer.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka juga diajak menanam pohon cemara laut untuk mencegah abrasi. Aksi ini mendapat pendampingan dari guru dan anggota TNI.

Produser : Dea K. Charity

Reporter : Heri Susanto

(fru)

