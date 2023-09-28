Inilah kondisi siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah yang menjadi korban perundungan. Saat ini, korban sedang menjalani perawatan di RSUD Majenang.

Dari peristiwa ini polisi telah tetapkan dua tersangka perundungan siswa SMP, Kamis (28/9). Tersangka berinisial K (15) dan W (14). Kedua tersangka telah dititip ke Penampungan Trauma Center Dinas Sosial Cilacap.

Atas perbuatan, keduanya dijerat pasal berlapis. Sementara korban akan dirujuk ke RSUD Margono Soekarjo untuk perawatan intensif.

(mhd)

