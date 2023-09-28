...

Mahasiswa di Bandar Lampung Jadi Korban Begal di Perkebunan Karet

Andres Afandi, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 14:00 WIB
Seorang mahasiswi menjadi korban begal motor di area perkebunan sawit. Peristiwa terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan
 
Kendaraan Ratih (19), mahasiswi keperawatan ini dirampas paksa oleh kawanan begal. Pelaku memepet kendaraan korban hingga terjatuh dari sepeda motornya. Mirisnya, pelaku juga menodongkan senjata api ke arah korban yang terjatuh
 
Diketahui, kasus begal motor di perkebunan karet ini bukan kali pertama terjadi
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: Akira Aulia W

(rns)

