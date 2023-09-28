Seorang mahasiswi menjadi korban begal motor di area perkebunan sawit. Peristiwa terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan

Kendaraan Ratih (19), mahasiswi keperawatan ini dirampas paksa oleh kawanan begal. Pelaku memepet kendaraan korban hingga terjatuh dari sepeda motornya. Mirisnya, pelaku juga menodongkan senjata api ke arah korban yang terjatuh

Diketahui, kasus begal motor di perkebunan karet ini bukan kali pertama terjadi

Kontributor: Andres Afandi

Produser: Akira Aulia W

