Plafon lantai dua Trans Studio Mall Makassar, Sulsel ambruk, Rabu (27/9). Video amatir merekam reruntuhan plafon berserakan ke lantai satu mall. Peristiwa itu membuat karyawan yang bersiap untuk pulang panik karena kaget.

Ambruknya plafon diduga karena aktivitas pekerja jaringan internet. Pekerja memasang kabel dan naik ke atas plafon dalam mall.

Saat ini, Kamis (28/9) polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi.

Kontributor: Yoel Yusvin

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

