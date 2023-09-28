...

Kota di Yunani Kembali Dilanda Banjir, Pemerintah Berlakukan Jam Malam

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 10:33 WIB
Banjir kembali melanda Yunani Tengah untuk kedua kalinya dalam bulan ini. Kota Volos merupakan kota yang menjadi paling terdampak banjir. Pihak berwenang pun memberlakukan adanya jam malam di Volos.
 
Awal bulan ini, Thessaly, termasuk Volos, dihantam Badai Daniel. Menurut ahli meteorologi, badai diperkirakan akan membawa hujan lebat dan hujan es.
 
Pihak berwenang mengirimkan peringatan darurat kepada masyarakat untuk membatasi pergerakan.
 
Produser: Akira Aulia W

