Sebuah kedai yang berada di Kecamatan Patrang, Jember menyediakan menu yang tidak biasa. Adalah masakan Kikil Sakera yang tersaji dengan bumbu khas Arab dan rempah-rempah Nusantara

Kombinasi kikil sapi ukuran raksasa bertabur kacang merah dan kacang ijo ditambah irisan lemon. Semakin menambah kenikmatan dari cita rasa dari bumbu 2 negara ini. Kian menambah rasa sedap, sajian Kikil Sakera disandingkan dengan es kelapa muda

Reporter : Bambang Sugiarto

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

