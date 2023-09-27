...

Highlight Asian Games 2023: Timnas Basket Putri Korea Selatan Libas Thailand 90-56

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 16:47 WIB
Timnas Basket putri Korea Selatan mengalahkan Thailand 90-56 di partai perdana Grup C Asian Games 2023. Finalis Asian Games 2018 ini tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 25-7 di kuarter pertama.
 
Forward Korea Selatan Kang Lee-seul jadi penyumbang angka terbanyak dengan 18 poin. Hasil ini membuat negri ginseng puncaki klasemen sementara dengan selisih +34 poin.
 
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

