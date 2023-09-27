Timnas Basket putri Korea Selatan mengalahkan Thailand 90-56 di partai perdana Grup C Asian Games 2023. Finalis Asian Games 2018 ini tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 25-7 di kuarter pertama.

Forward Korea Selatan Kang Lee-seul jadi penyumbang angka terbanyak dengan 18 poin. Hasil ini membuat negri ginseng puncaki klasemen sementara dengan selisih +34 poin.

------------------------

Produser: Andika Gesta

Ve: Geri A

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News