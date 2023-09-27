Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games 2022. Atlet wushu tanah air, Seraf Naro Siregar berhasil menyabet medali perunggu.

Seraf meraup total poin dari dua nomor Daoshu dan Gunshu dengan skor akhir 19,466. Pertandingan tersebut berlangsung di XSG Sports Centre, Rabu (27/9/2023)

Tambahan satu medali ini juga sekaligus membuat perolehan medali perunggu Indonesia bertambah. Total, saat ini Kontingen Merah Putih telah mengemas 3 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu.

