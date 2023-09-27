Kepolisian merilis hasil autopsi CHR (16), anak perwira menengah TNI AU yang tewas terbakar di pos spion ujung landasan Lanud Halim Perdanakusuma.
Dari autopsi ditemukan 6 luka tusukan di bagian atas dan bawah dada jenazah yang mengakibatkan pendarahan berat. Selain luka bakar, penyebab kematian korban disebabkan adanya pendarahan dan kehabisan darah.
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
