Ketua Umum TPN Bacapres Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menghadiri rapat rutin, Rabu (27/9) siang. Rapat berlangsung di Gedung High End, MNC Center, Jakarta tersebut

Rapat tersebut dihadiri oleh 4 partai pendukung Ganjar di Pilpres 2024. Hal yang dibahas dalam rapat adalah pematangan struktur TPN Ganjar Pranowo dan dinamika politik terkini

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas konsolidasi hingga tingkat daerah. Konsolidasi itu akan dilakukan tidak hanya untuk Pilpres 2024, melainkan juga untuk pemilihan legislatif

