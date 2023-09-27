...

Ketum Tim TPN Hadiri Rapat Rutin di Gedung High End, Jakarta

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 16:45 WIB
Ketua Umum TPN Bacapres Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menghadiri rapat rutin, Rabu (27/9) siang. Rapat berlangsung di Gedung High End, MNC Center, Jakarta tersebut 
 
Rapat tersebut dihadiri oleh 4 partai pendukung Ganjar di Pilpres 2024. Hal yang dibahas dalam rapat adalah pematangan struktur TPN Ganjar Pranowo dan dinamika politik terkini
 
Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas konsolidasi hingga tingkat daerah. Konsolidasi itu akan dilakukan tidak hanya untuk Pilpres 2024, melainkan juga untuk pemilihan legislatif
 
Reporter: Rifqi Herjoko
Produser: Dinda Elita

(rns)

