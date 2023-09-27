...

Kasus Kematian Anak Perwira TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Polisi Periksa 7 CCTV Tambahan di Lokasi Penemuan

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 16:00 WIB
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan. Polisi terus menyelidiki kasus kematian CHR (16) anak dari perwira menengah TNI yang tewas terbakar Lanud Halim Perdanakusuma
 
Polisi sebelumnya telah mengamankan sebanyak 11 CCTV terkait kasus ini. Kini Polisi memeriksa sebanyak 7 CCTV tambahan di sekitar lokasi, sehingga totalnya menjadi 18 CCTV. Hal itu diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata
 
Leonardus juga menyampaikan bahwa polisi menemukan pesan pada akun game roblox milik korban. Pesan bertuliskan Hi, if you see this, im probably already dead itu juga akan didalami pihak kepolisian
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Dinda Elita

(rns)

