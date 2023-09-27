Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan. Polisi terus menyelidiki kasus kematian CHR (16) anak dari perwira menengah TNI yang tewas terbakar Lanud Halim Perdanakusuma

Polisi sebelumnya telah mengamankan sebanyak 11 CCTV terkait kasus ini. Kini Polisi memeriksa sebanyak 7 CCTV tambahan di sekitar lokasi, sehingga totalnya menjadi 18 CCTV. Hal itu diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata

Leonardus juga menyampaikan bahwa polisi menemukan pesan pada akun game roblox milik korban. Pesan bertuliskan Hi, if you see this, im probably already dead itu juga akan didalami pihak kepolisian

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News