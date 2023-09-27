...

Anak Perwira TNI Ditemukan Tewas Terbakar di Lanud Halim, Begini Isi Wasiat di Akun Robloxnya

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 15:45 WIB
Seorang anak dari perwira menengah TNI ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (24/9). Polisi mengungkap, korban berinisial CHR (16) sempat membuat wasiat pada status akun game Roblox miliknya
 
Kendati demikian, polisi belum bisa memastikan maksud dan tujuan dari ditulisnya status tersebut. Polisi akan melakukan sinkronisasi temuan lapangan dan keterangan ahli dari Puslabfor Polri untuk memperkuat fakta
 
Hal itu diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Dinda Elita

