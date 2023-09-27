Seorang anak dari perwira menengah TNI ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (24/9). Polisi mengungkap, korban berinisial CHR (16) sempat membuat wasiat pada status akun game Roblox miliknya

Kendati demikian, polisi belum bisa memastikan maksud dan tujuan dari ditulisnya status tersebut. Polisi akan melakukan sinkronisasi temuan lapangan dan keterangan ahli dari Puslabfor Polri untuk memperkuat fakta

Hal itu diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata

