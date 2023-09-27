Kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di negeri ini. Salah satunya di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Kemarau membuat lahan kekeringan termasuk wilayah pegunungan. Akibatnya, kawanan monyet ekor panjang di Gunung Kapur Ciampea turun dari habitatnya.

Menurut warga, sudah sepekan kawanan monyet ini masuk ke rumah untuk mencuri makanan

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News