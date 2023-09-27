...

Kemarau Panjang, Kawanan Monyet Ekor Panjang Turun Gunung Cari Makan

Wildan Hidayat, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 10:40 WIB
Kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di negeri ini. Salah satunya di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
 
Kemarau membuat lahan kekeringan termasuk wilayah pegunungan. Akibatnya, kawanan monyet ekor panjang di Gunung Kapur Ciampea turun dari habitatnya. 
 
Menurut warga, sudah sepekan kawanan monyet ini masuk ke rumah untuk mencuri makanan 
 
 
