Anjing Diduga Rabies Gigit 23 Orang, Ditangkap dan Dibunuh Warga di Kota Padang

Budi Sunandar, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 10:30 WIB
Anjing liar diduga rabies dan menggigit 23 orang warga ditangkap dan dibunuh. Peristiwa di Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9).
 
Anjing terpaksa dibunuh karena menyerang warga saat akan ditangkap. Anjing ditemukan di persawahan Lubuk Gajah, Pisang, Pauh.
 
Bangkai anjing dibawa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diperiksa.
 
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: B. Lilia Nova

