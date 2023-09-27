Anjing liar diduga rabies dan menggigit 23 orang warga ditangkap dan dibunuh. Peristiwa di Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9).

Anjing terpaksa dibunuh karena menyerang warga saat akan ditangkap. Anjing ditemukan di persawahan Lubuk Gajah, Pisang, Pauh.

Bangkai anjing dibawa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diperiksa.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: B. Lilia Nova

