Anjing liar diduga rabies dan menggigit 23 orang warga ditangkap dan dibunuh. Peristiwa di Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9).
Anjing terpaksa dibunuh karena menyerang warga saat akan ditangkap. Anjing ditemukan di persawahan Lubuk Gajah, Pisang, Pauh.
Bangkai anjing dibawa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diperiksa.
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
