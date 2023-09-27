...

WN Italia Mesum di Depan Rumah Warga Dideportasi dari Bali

Indira Arri, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 10:20 WIB
A A A
Warga Negara Italia inisial LS (35) dideportasi dari Bali. LS dideportasi oleh Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Bali.
 
LS merupakan pelaku tindak asusila alias mesum di depan rumah warga Seminyak. Video mesum itu sempat viral di medsos dan menghebohkan jagat maya.
 
LS diketahui masuk Indonesia pada 4 September dengan visa on arrival. Pelaku sebenarnya masih memiliki izin tinggal hingga 3 Oktober 2023.
 
 
Kontributor: Indira Arri
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

