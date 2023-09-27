Pemancing yang diterkam buaya di Sungai Air Padang Sugihan masih hilang, Rabu (27/9). Sungai berada di Desa Karang Anyar, Muara Padang, Banyuasin, Palembang

Korban awalnya memancing bersama rekannya di pinggir sungai. Korban Samikun diterkam buaya dan dilaporkan rekannya kepada warga. Polisi, BPBD dan BKSDA menyisir sungai dan hasilnya masih nihil

Kontributor: Ahmad Syaiful

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

