Ratusan warga emosi dan mengepung begal di sebuah rumah, Selasa (26/9). TKP di Desa Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara.

Awalnya pelaku bersama tujuh temannya akan membegal motor korban. Modusnya minta tolong sepeda motor rusak, saat itulah korban ditodong sajam. Korban berteriak, pelaku kabur dan satu orang sembunyi di rumah warga ditangkap.

Kontributor: Ulil Amri Produser: B. Lilia Nova

(fru)

