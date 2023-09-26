Timnas Basket Indonesia menelan kekalahan dengan skor 55-95 dari Korea Selatan pada laga perdana Grup D cabor basket Asian Games 2023, yang berlangsung di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Zhejiang.

Kaleb Ramot Gemilang dan kolega langsung tertinggal 3-11 di awal permainan

Upaya tim Merah Putih belum berbuah manis karena harus tertinggal 8-20 di kuarter pertama.

Timnas Basket Indonesia masih tertinggal di kuarter kedua dengan skor 23-30 atau dengan skor keseluruhan 31-50

Di kuarter tiga tim Merah Putih kembali harus tertinggal dengan skor 13-23.

Korsel menutup kuarter keempat dengan koleksi 23 poin untuk menegaskan dominasinya atas Indonesia

Timnas putra akan memainkan pertandingan keduanya dengan menantang Jepang di tempat yang sama pada Kamis (28/9)

