...

Highlight Asian Games 2023: Timnas Basket Indonesia Ditekuk Korea Selatan

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 21:35 WIB
A A A
Timnas Basket Indonesia menelan kekalahan dengan skor 55-95 dari Korea Selatan pada laga perdana Grup D cabor basket Asian Games 2023, yang berlangsung di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Zhejiang.
 
Kaleb Ramot Gemilang dan kolega langsung tertinggal 3-11 di awal permainan
 
Upaya tim Merah Putih belum berbuah manis karena harus tertinggal 8-20 di kuarter pertama.
 
Timnas Basket Indonesia masih tertinggal di kuarter kedua dengan skor 23-30 atau dengan skor keseluruhan 31-50
 
Di kuarter tiga tim Merah Putih kembali harus tertinggal  dengan skor 13-23. 
 
Korsel menutup kuarter keempat dengan koleksi 23 poin untuk menegaskan dominasinya atas Indonesia
 
Timnas putra akan memainkan pertandingan keduanya dengan menantang Jepang di tempat yang sama pada Kamis (28/9)
 
Produser: Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini