Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempat Rusun Nagrak, Cilincing

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 23:00 WIB
Eks warga Kampung Bayam mulai berdatangan ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) sore. Mereka direlokasi setelah 10 bulan bertahan di atas trotoar depan stadion Jakarta International Stadium (JIS) pasca penggusuran
 
Usai mengisi data diri penghuni rusun baru, warga mengikuti pengundian nomor urut untuk menempati unit di tower 3 Rusun Nagrak. Saat ini Pemprov DKI masih menggratiskan warga dari biaya sewa sebesar Rp505 ribu. Warga hanya diminta membayar listrik dan air sesuai pemakaian
 
Kontributor: Sofyan Firdaus 
Produser: kristo suryokusumo

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

