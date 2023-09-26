Eks warga Kampung Bayam mulai berdatangan ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) sore. Mereka direlokasi setelah 10 bulan bertahan di atas trotoar depan stadion Jakarta International Stadium (JIS) pasca penggusuran

Usai mengisi data diri penghuni rusun baru, warga mengikuti pengundian nomor urut untuk menempati unit di tower 3 Rusun Nagrak. Saat ini Pemprov DKI masih menggratiskan warga dari biaya sewa sebesar Rp505 ribu. Warga hanya diminta membayar listrik dan air sesuai pemakaian

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: kristo suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News