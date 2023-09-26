Ratusan emak-emak memadati Kantor Pos Siabu, Mandailing Natal, Medan. Mereka rela mengantre dari pagi demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah

Adapun jatah untuk masing-masing orang mendapatkan 10 kilogram beras. Bantuan beras dari pemerintah kali ini menurut warga sangat membantu. Karena harga beras di pasaran masih tinggi mencapai Rp15.000 perkgnya

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: Akira Aulia W

(rns)

