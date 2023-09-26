...

Warga eks Kampung Bayam Sepakat Relokasi, Tenda Depan Stadion JIS Dibongkar

Aziz Abdul, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 16:30 WIB
Setelah bertahan 10 bulan di tenda yang berdiri di depan Stadion JIS akhirnya warga eks Kampung Bayam sepakat direlokasi. Tenda yang dibangun di trotoar JIS ini dibongkar petugas pada Selasa (26/9/2023) siang.
 
Pembongkaran ini menyusul adanya mediasi dan kesepakatan antara perwakilan warga dengan Kelurahan Papanggo. Warga sepakat untuk direlokasi usai persyaratan tertulisnya ditanda tangani.
 
Dengan perjanjian di antaranya antar jemput bus sekolah bagi anak-anak eks Kampung Bayam hingga perjanjian mereka yang akan ditempatkan ke Rusun Nagrak sementara waktu.
 
Keputusan relokasi ini juga karena kondisi tenda yang tidak layak dan untuk keamanan anak-anak setempat. Warga akhirnya sepakat untuk pindah dari tenda yang merupakan bentuk penolakan penggusuran. 
 
Reporter : Aziz Abdul
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

