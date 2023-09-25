...

Koyak Gawang Real Madrid Dua Kali, Alvaro Morata: Kami Butuh Kemenangan Seperti Ini

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 25 September 2023 21:15 WIB
Alvaro Morata tampil cemerlang saat Atletico Madrid kalahkan Real Madrid 3-1 di pekan ke-6 LaLiga 2023/2024. Morata mencetak dua gol ke gawang mantan timnya untuk mengembalikan Los Rojiblancos ke jalur kemenangan.
 
Striker 30 tahun itu mengaku gembira bisa mencetak dua gol di laga derby dan membangkitkan kembali sukacita di stadion Wanda Metropolitano. Ia berharap kemenangan ini menularkan semangat pada seluruh tim untuk laga selanjutnya.
 
Produser: Andika Gesta
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

