Alvaro Morata tampil cemerlang saat Atletico Madrid kalahkan Real Madrid 3-1 di pekan ke-6 LaLiga 2023/2024. Morata mencetak dua gol ke gawang mantan timnya untuk mengembalikan Los Rojiblancos ke jalur kemenangan.

Striker 30 tahun itu mengaku gembira bisa mencetak dua gol di laga derby dan membangkitkan kembali sukacita di stadion Wanda Metropolitano. Ia berharap kemenangan ini menularkan semangat pada seluruh tim untuk laga selanjutnya.

