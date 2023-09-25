...

Highlight Asian Games 2023: Tim Sepak Takraw Beregu Putra Indonesia Ditekuk Malaysia 2-1

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 25 September 2023 15:30 WIB
Tim sepak takraw beregu putra Indonesia kembali gagal mendulang kemenangan usai dikalahkan Malaysia dengan skor 2-1. Abdul Halim Radjiu dan kawan-kawan sempat lambungkan asa saat menangi game 1 (21-15, 21-19)
 
Namun Indonesia lengah setelah sempat merebut set pertama di game kedua dan dibalikkan keadaan oleh Malaysia (22-20, 17-21, 21-23). Game ketiga negri jiran lebih dominan dan menang 21-10 dan 21-12.
 
Hasil ini membuat tim Indonesia gagal melaju ke babak semifinal.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

