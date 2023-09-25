Unggulan pertama Xue Chen/Xia Xinyi melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Jepang Akiko Hasegawa/Yurika Sakaguchi dua set langsung.

Pasangan tuan rumah tampil dominan dan tak terbendung di perempat final Asian Games 2023.

Dengan dukungan penuh penonton di Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre, Xue/Xia menang 21-16 dan 21-12 dalam waktu 38 menit.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

