Highlight Voli Pantai Putri Asian Games 2023: Unggulan 1 dari China Hentikan Jepang

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 25 September 2023 13:00 WIB
Unggulan pertama Xue Chen/Xia Xinyi melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Jepang Akiko Hasegawa/Yurika Sakaguchi dua set langsung.
 
Pasangan tuan rumah tampil dominan dan tak terbendung di perempat final Asian Games 2023.
 
Dengan dukungan penuh penonton di Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre, Xue/Xia menang 21-16 dan 21-12 dalam waktu 38 menit.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

