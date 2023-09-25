...

Jelang Pemilu, Korlantas Polri Siapkan Pengamanan Kampanye Capres dan Cawapres

Nunung Purnomo, Jurnalis · Senin 25 September 2023 23:00 WIB
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri HUT ke-68 Lalu Lintas Bhayangkara di Pusdiklat Serpong, Tangsel, Senin (25/9). Kapolri juga melihat simulasi pengamanan Pemilu khususnya bagi para Capres dan Cawapres.
 
Sementara, Kakorlantas Polri telah menyiapkan sejumlah personel dalam pengawalan Capres dan Cawapres dalam melakukan kunjungan untuk berkampanye di sejumlah daerah.
 
Korlantas polri juga meluncurkan sejumlah aplikasi digital untuk  mempermudah masyarakat terkait berlalu lintas.
 
Kontributor: Nunung Purnomo

(rns)

