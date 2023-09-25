Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri HUT ke-68 Lalu Lintas Bhayangkara di Pusdiklat Serpong, Tangsel, Senin (25/9). Kapolri juga melihat simulasi pengamanan Pemilu khususnya bagi para Capres dan Cawapres.

Sementara, Kakorlantas Polri telah menyiapkan sejumlah personel dalam pengawalan Capres dan Cawapres dalam melakukan kunjungan untuk berkampanye di sejumlah daerah.

Korlantas polri juga meluncurkan sejumlah aplikasi digital untuk mempermudah masyarakat terkait berlalu lintas.

Kontributor: Nunung Purnomo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News