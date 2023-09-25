...

Pemkot Depok Layangkan Surat ke Disdik Jabar Terkait Dugaan Pungli di Sekolah

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 25 September 2023 15:40 WIB
Beredar video Wakil Ketua DPRD Kota Depok banyak menerima laporan terkait pungli di sekolah. Orang tua siswa protes dan menilai sumbangan sekolah terlalu besar. Video ini viral di media sosial.
 
Menanggapi hal itu Wali Kota Depok langsung mengirimkan surat ke Kadis Jabar terkait adanya dugaan pungli khususnya di tingkat sekolah menengah atas.
 
Kontributor: Iyungrizki
Produser: Reza Ramadhan

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

