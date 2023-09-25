Beredar video Wakil Ketua DPRD Kota Depok banyak menerima laporan terkait pungli di sekolah. Orang tua siswa protes dan menilai sumbangan sekolah terlalu besar. Video ini viral di media sosial.

Menanggapi hal itu Wali Kota Depok langsung mengirimkan surat ke Kadis Jabar terkait adanya dugaan pungli khususnya di tingkat sekolah menengah atas.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

