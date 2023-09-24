...

Pecco Bagnaia Jatuh, Marco Bezzecchi Rajai MotoGP India 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 20:00 WIB
Marco Bezzecchi menjadi juara di balapan MotoGP India 2023. Pembalap tim VR46 itu jadi yang tercepat mengungguli Jorge Martin dan Fabio Quartararo.
 
Sementara pemimpin klasemen sementara Pecco Bagnaia gagal finish usai terjatuh di lap 14.
 
Hasil ini membuat sang juara bertahan didekati Jorge Martin dengan selisih 13 poin dan Marco Bezzecchi (44 poin).
 
