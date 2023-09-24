Tim sepak takraw beregu putra Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 2-1.
Abdul Halim Radjiu dan kawan-kawan sempat merebut game 1 dengan kemenangan 21-15, 10-21, dan 21-15.
Sayang Korea Selatan kemudian merebut kemenangan di 2 laga berikutnya dengan kemenangan 2-0 di tiap game.
Hasil ini membuat tim Indonesia harus menang pada laga selanjutnya melawan tim Malaysia di Grup B demi tiket ke semifinal.
