Highlight Asian Games 2023: Tim Sepak Takraw Beregu Putra Indonesia Ditaklukkan Korea Selatan 2-1

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 19:30 WIB
Tim sepak takraw beregu putra Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 2-1.
 
Abdul Halim Radjiu dan kawan-kawan sempat merebut game 1 dengan kemenangan 21-15, 10-21, dan 21-15.
 
Sayang Korea Selatan kemudian merebut kemenangan di 2 laga berikutnya dengan kemenangan 2-0 di tiap game.
 
Hasil ini membuat tim Indonesia harus menang pada laga selanjutnya melawan tim Malaysia di Grup B demi tiket ke semifinal.
 
Produser: Andika Gesta
