Tim sepak takraw beregu putra Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 2-1.

Abdul Halim Radjiu dan kawan-kawan sempat merebut game 1 dengan kemenangan 21-15, 10-21, dan 21-15.

Sayang Korea Selatan kemudian merebut kemenangan di 2 laga berikutnya dengan kemenangan 2-0 di tiap game.

Hasil ini membuat tim Indonesia harus menang pada laga selanjutnya melawan tim Malaysia di Grup B demi tiket ke semifinal.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

