Kebakaran di Cilincing, Satu Rumah Ludes Dilahap Si Jago Merah

Yohannes Tobing, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 20:50 WIB
Kebakaran hebat terjadi di Jalan Bakti 1, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (24/9) siang. Sebuah rumah yang berada di belakang Bank BRI Cilincing, ludes dilahap si jago merah
 
Bintara Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Ahmad Fajarudin mengatakan, pihaknya tahu saat mendapat informasi dari warga. Mendapat laporan tersebut, pihaknya  menerjunkan sekitar lima unit mobil pemadam ke lokasi
 
Kurang dari satu jam dibantu warga sekitar, petugas berhasil melokalisir api supaya tidak merambat. Unit reskrim Polsek Cilincing tengah melalukan penyelidikan atas kejadian ini

