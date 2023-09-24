Kebakaran hebat terjadi di Jalan Bakti 1, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (24/9) siang. Sebuah rumah yang berada di belakang Bank BRI Cilincing, ludes dilahap si jago merah

Bintara Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Ahmad Fajarudin mengatakan, pihaknya tahu saat mendapat informasi dari warga. Mendapat laporan tersebut, pihaknya menerjunkan sekitar lima unit mobil pemadam ke lokasi

Kurang dari satu jam dibantu warga sekitar, petugas berhasil melokalisir api supaya tidak merambat. Unit reskrim Polsek Cilincing tengah melalukan penyelidikan atas kejadian ini

(fru)

