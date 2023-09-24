Hingga Minggu (24/9/2023) pagi, korban kecelakaan turunan exit Tol Bawen, tercatat 23 korban yang masih dalam perawatan di 3 rumah sakit.
Ketiga RS itu, yakni RS At-Tin Bawen, RS Ken Saras Bergas, dan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
Kecelakaan ini sebelumnya menyebabkan 4 tewas dan 27 orang mengalami luka.
Satlantas Polres Semarang masih memeriksa sopir dan kernet truk trailer yang sudah diamankan di Kantor Satlantas Pos Ambarawa.
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow