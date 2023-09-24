Hingga Minggu (24/9/2023) pagi, korban kecelakaan turunan exit Tol Bawen, tercatat 23 korban yang masih dalam perawatan di 3 rumah sakit.

Ketiga RS itu, yakni RS At-Tin Bawen, RS Ken Saras Bergas, dan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

Kecelakaan ini sebelumnya menyebabkan 4 tewas dan 27 orang mengalami luka.

Satlantas Polres Semarang masih memeriksa sopir dan kernet truk trailer yang sudah diamankan di Kantor Satlantas Pos Ambarawa.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

